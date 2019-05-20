Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в Instagram, як він їде на інавгурацію нового Президента України Володимира Зеленського на велосипеді.
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Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді.View this post on Instagram
Доїхав на інавгурацію 🙂 Велосипед сьогодні - найзручніший трапспорт! #інавгурація #верховнарада
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Доїхав на інавгурацію 🙂 Велосипед сьогодні - найзручніший трапспорт! #інавгурація #верховнарада
Джерело - Чемпіон.