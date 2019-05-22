Вайлдер: Я найкращий панчер в історії боксу

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер є найсильнішим панчером за всю історію боксу.

Про це розповів сам американець в інтерв'ю підкасту Люка Томаса.

"Чи будуть люди розглядати мене в числі найкращих панчерів в історії? Я вже найкращий. Я найсильніший панчер за всю історію боксу.

Люди не бачать мій удар, вони просто засинають. Моя сила на іншому рівні. Це дар згори.

Експерти кажуть, що крім панчів у мене нічого немає? Це негатив. Я не звертаю на нього увагу. Люди завжди списували мене з рахунків. Я наполегливо тренуюся, а про все інше говорить мій бійцівський рекорд", - наголосив Вайлдер.