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Вайлдер: Я найкращий панчер в історії боксу

Сьогодні 19:45 142 0
Вайлдер: Я найкращий панчер в історії боксу
Деонтей Вайлдер

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер є найсильнішим панчером за всю історію боксу.

Про це розповів сам американець в інтерв'ю підкасту Люка Томаса.

"Чи будуть люди розглядати мене в числі найкращих панчерів в історії? Я вже найкращий. Я найсильніший панчер за всю історію боксу.

Люди не бачать мій удар, вони просто засинають. Моя сила на іншому рівні. Це дар згори.

Експерти кажуть, що крім панчів у мене нічого немає? Це негатив. Я не звертаю на нього увагу. Люди завжди списували мене з рахунків. Я наполегливо тренуюся, а про все інше говорить мій бійцівський рекорд", - наголосив Вайлдер.

Нагадаємо, що Вайлдер нокаутував Брізіла в першому таймі.

Раніше Вайлдер отримав дві статуетки Еммі.

Джерело - Чемпіон.

#Вайлдер
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