Вайлдер отримав дві статуетки Еммі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) отримав дві статуетки Еммі.

20 травня відбулася церемонія нагородження переможців спортивних номінацій американської телевізійної премії, яка є еквівалентом Оскара в кіно і Греммі в музиці.

Телеканал Showtime став переможцем у двох номінаціях за телепередачу All Access, яка була присвячена бою Вайлдера проти Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО). По одній статуетці дісталося всьому випуску передачі та окремій серії Wilder vs. Fury Epilogue:

Нагадаємо, Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC.

Також, до вашої уваги удар, що знищив Брізіла.

Джерело - Чемпіон.