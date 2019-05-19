Непереможений американський боксер Деонтей Вайлдер зберіг пояс WBC, нокаутувавши в першому раунді Домініка Брізіла. Поєдинок відбувся в Брукліні (США) на вечорі боксу, і став головною подією ночі.

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Бій розпочався із обережних джебів, поки в середині першого раунду Вайлдер не влучив ударом справа, після чого у претендента підкосилися ноги. Деонтей відразу накинувся, загнав суперника в кут, але сумбурними ударами не зміг довести справу до перемоги.

Коли, здавалося, Брізіл стабілізував ситуацію клінчами, Вайлдер знову влучно поцілив із середньої дистанції прямим ударом справа. Цього разу Брізіл впав і ледве піднявся до кінця відліку рефері, проте той все ж дав відмашку.

Джерело - Чемпіон.