Руїс: Я можу вийти і розкусити Джошуа

Претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Енді Руїс вважає, що зможе перемогти чемпіона за версіями WBA WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Про це він заявив порталу FightHub.

"Усі бійці мають свої вади, але на мій погляд у Джошуа найбільші вади. Більші, ніж у Тайсона Ф'юрі і Вайлдера. Ось чому я викликав його навіть перед тим, як я отримав бій. Я вірю, що те, як він б'ється, який у нього стиль і рухи ... я знаю, що я можу вийти і розкусити його", - сказав Руїс.