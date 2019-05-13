Українському боксеру Олександру Усику не вистачає сили удару для суперважкої вагової категорії.

Про це розповів його спаринг-партнер Ізуагбе Угонох.

"Я не маю наміру розкривати того, що відбувалося на спарингах, але можу сказати, що Усику не вистачає сили удару для суперважкої ваги. Це може стати для нього великою проблемою в боях з найкращими в світі боксерами, тому що у нього немає цієї переваги ", - сказав Угонох

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"Його безперечною перевагою є швидкість і робота ногами. У цих елементах він на недосяжному рівні для більшості боксерів у суперважкій вазі. Він не має наміру втрачати цю перевагу, тому що не набрав занадто багато ваги. Під час спарингу він важив 97 кг", - підсумував боксер.

Нагадаємо, що Усик вибачився перед уболівальниками. Наступний бій українець може провести у вересні.

Джерело - Ringpolska.pl.