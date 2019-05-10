Усик може провести бій з Джошуа вже восени

Британський чемпіон WBO, WBA і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа може провести поєдинок з Усиком вже у листопаді-грудні.

Про це повідомив промоутер боксера Едді Гірн.

"Джошуа вийде на ринг 1 червня, а потім повернеться у листопаді-грудні. Саме тоді ми хочемо поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Це єдиний бій, який потрібен обом хлопцям, але все, що ми чуємо з табору американця, насправді, не дає нам особливої ​​віри, що цей поєдинок відбудеться", - зазначив Гірн.

Поточна ситуація бентежить. Джошуа хоче проводити великі бої, але складно отримати суперника.

Нещодавно Олександр Усик отримав травму, він вибув з боротьби. Але бій з ним можна провести в грудні. Може, виберемо в якості суперника Ділліана Вайта. Також є варіант з Курбатом Пулєвим. Усе можливо", - наводить слова Гірна Sky Sports.