Непереможений український боксер-професіонал Олександр Усик записав відеозвернення до своїх фанатом, у якому розповів подробиці скасування бою з Карлосом Такамою.

"У мене погана новина: я отримав травму і дебют в суперважкій вазі на 25 травня відміняється. Перепрошую за очікування. Але нічого, ми повернемося сильніше. На все воля Божа. Слава Богу за все. У нас все нормально. Добрий і позитивний настрій. Всім добра", - заявив Усик.

Раніше, менеджер українця Егіс Клімас розповів, що після травми Усик орієнтовно повернеться на ринг у вересні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джошуа хоче зустрітися з Усиком на рингу.

Джерело - Чемпіон.

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