Український боєць напівважкої ваги В'ячеслав Шабранський повернувся на ринг після півторарічної відсутності.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Спортсмен провів поєдинок проти 36-річного мексиканця Хильберто Рубіо в рамках вечора боксу в Каліфорнії, США.

32-річний українець здобув впевнену перемогу, змусивши суперника здатися.

Для Шабранського ця перемога стала 20-ю в кар'єрі, при двох поразках.

В останній раз українець виходив на ринг в листопаді 2017 року бою проти відомого росіянина Сергія Ковальова, програвши супернику технічним нокаутом у другому раунді.

Нагадаємо, Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою.

Джерело - Чемпіон.