Український нокаутер повернеться в ринг через півтора року

Український напівважковаговик В'ячеслав Шабранський проведе перший бій за півтора року.
Боксер зустрінеться з 39-річним ветераном Аланом Гріном. Поєдинок пройде 10 травня в містечку Бербанк, Каліфорнія.
Попередній бій українець провів 25 листопада 2017 року, коли програв технічним нокаутом Сергію Ковальову.
Раніше українець розповів, що впевнений у перемозі Олександра Усика над Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Вайлдер проведе захист чемпіонського титулу 18 травня, а його суперником буде Домінік Брізіл. Також, Вайт порівняв Вайлдера з наркоманом.
Джерело - Чемпіон.