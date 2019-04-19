Український нокаутер повернеться в ринг через півтора року

Український напівважковаговик В'ячеслав Шабранський проведе перший бій за півтора року.

Боксер зустрінеться з 39-річним ветераном Аланом Гріном. Поєдинок пройде 10 травня в містечку Бербанк, Каліфорнія.

Попередній бій українець провів 25 листопада 2017 року, коли програв технічним нокаутом Сергію Ковальову.

Раніше українець розповів, що впевнений у перемозі Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Вайлдер проведе захист чемпіонського титулу 18 травня, а його суперником буде Домінік Брізіл. Також, Вайт порівняв Вайлдера з наркоманом.

Джерело - Чемпіон.