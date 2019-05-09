Ломаченко посів третє, а Усик - шосте місце в рейтингу найкращих боксерів світу

Експерт сайту Yahoo! Sports Кевін Айоле опублікував свій список з десяти найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії та вніс в нього двох українців.

Рейтинг Р4Р:

1. Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО

2. Еррол Спенс (25-0, 21 КО)

3. Василь Ломаченко (13-1, 10 КО)

4. Сауль "Канело" Альварес (52-1-2, 35 KO)

5. Наоя Іноуе (17-0, 15 KO)

6. Олександр Усик (16-0, 12 KO)

7. Геннадій Головкін (38-1-1, 34 КО)

8. Майкі Гарсія (39-1, 30 KO)

9. Лео Санта Крус (36-1-1, 19 KO)

10. Реджис Прогрейс (24-0, 20 KO)

Нагадаємо, Кемпбелл збирається перемогти Ломаченка.

Також, Кемпбелл розуміє, що фаворитом поєдинку буде його суперник.

Джерело - Чемпіон.