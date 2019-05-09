Ломаченко посів третє, а Усик - шосте місце в рейтингу найкращих боксерів світу

Експерт сайту Yahoo! Sports Кевін Айоле опублікував свій список з десяти найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії та вніс в нього двох українців.
Рейтинг Р4Р:
1. Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО
2. Еррол Спенс (25-0, 21 КО)
3. Василь Ломаченко (13-1, 10 КО)
4. Сауль "Канело" Альварес (52-1-2, 35 KO)
5. Наоя Іноуе (17-0, 15 KO)
6. Олександр Усик (16-0, 12 KO)
7. Геннадій Головкін (38-1-1, 34 КО)
8. Майкі Гарсія (39-1, 30 KO)
9. Лео Санта Крус (36-1-1, 19 KO)
10. Реджис Прогрейс (24-0, 20 KO)
Нагадаємо, Кемпбелл збирається перемогти Ломаченка.
Також, Кемпбелл розуміє, що фаворитом поєдинку буде його суперник.
Джерело - Чемпіон.