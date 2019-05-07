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Ломаченко побореться з британцем за титул WBC

Сьогодні 20:45 674 0
WBC призначила офіційний бій
Ломаченко побореться з британцем за титул WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно призначила переговори про поєдинок між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василем Ломаченком і британцем Люком Кемпбеллом.

Дата і місце поєдинку Олімпійських чемпіонів за вакантний титул поки не повідомляється.

Майкі Гарсія, якому належав цей пояс, отримав статус почесного чемпіона WBC і залишає за собою право боротися за титул в легкій вазі.

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Також буде організований міні-турнір, в якому визначиться обов'язковий претендент на титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC.

У першому бою Заур Абдуллаєв повинен битися з Девіном Хейні, а Теофімо Лопес — з Хав'єром Фортуною. Переможці цих поєдинків в очній зустрічі і визначать обов'язкового претендента.

Нагадаємо, нокаут Ломаченка в бою з Кроллою найкращий у квітні.

Джерело - WBC.

#WBC, #Ломаченко, #Кролла, #Кемпбелл, #Фортуна, #Хейні
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