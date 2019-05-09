Берчельт: Ломаченко вже програв мексиканцю, я буду наступним

Берчельт хоче перемогти Ломаченка

Чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт замислюється про бій з Василем Ломаченком.

Слова мексиканця наводить ESPN.

"Він всесвітньо відомий і його вважають лідером Р4Р. Мені буде цікаво з ним побитися. Всі бої різні, але результат цього буде таким же, як і завжди.

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Поза всяким сумнівом, я знаю, що мексиканець його поб'є. Насправді, одному він вже програв (Орландо Салідо - XSPORT.ua). Так що я буду наступним", - заявив Берчельт.

Нагадаємо, українець готується вперше в кар'єрі стати чемпіоном WBC, але Едді Гірн заявив, що з організацією бою проти Люка Кемпбелла можуть виникнути проблеми.

Джерело - Xsport.