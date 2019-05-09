Марченко програв у боротьбі за вихід до 1/4 фіналу турніру в Казахстані

Українець завершив виступ на Челленджері в Казахстані

Український тенісист Ілля Марченко зазнав поразки на турнірі Shymkent Chalenger.

Марченко протистояв господарю змагань Санжару Фейзієву. У матчі, який тривав 2,5 години українець програв з рахунком 2:6, 6:3, 4:6.

У вирішальному сеті українець лідирував 3:1, але відрив з брейком не втримав, програвши 5 геймів з наступних 6.

Для Марченка це другий турнір цього сезону.

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Shymkent Chalenger - ATP Challenger Tour

Шимкент, Казахстан

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 54,160

Третє коло

Ілля Марченко - Санжар Файзієв 2:6, 6:3, 4:6

Нагадаємо, Стаховський програв у парному розряді і покинув турнір в Пусані.

Джерело - Чемпіон.