Марченко програв у боротьбі за вихід до 1/4 фіналу турніру в Казахстані

Український тенісист Ілля Марченко зазнав поразки на турнірі Shymkent Chalenger.
Марченко протистояв господарю змагань Санжару Фейзієву. У матчі, який тривав 2,5 години українець програв з рахунком 2:6, 6:3, 4:6.
У вирішальному сеті українець лідирував 3:1, але відрив з брейком не втримав, програвши 5 геймів з наступних 6.
Для Марченка це другий турнір цього сезону.
Актуально: Козлова поступилася Бенчич у третьому колі Premier Mandatory в Мадриді
Shymkent Chalenger - ATP Challenger Tour
Шимкент, Казахстан
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 54,160
Третє коло
Ілля Марченко - Санжар Файзієв 2:6, 6:3, 4:6
Нагадаємо, Стаховський програв у парному розряді і покинув турнір в Пусані.
Джерело - Чемпіон.