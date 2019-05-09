Мій профіль
Динамо може очолити Григорчук
Сьогодні 16:14 396
Усик не робитиме операцію
Сьогодні 16:32 95
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:00 4263 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
Вчора 22:15 1006
Усик звернувся до вболівальників після травми
Вчора 21:38 1084
Аякс - Тоттенгем: стартові склади команд
Вчора 21:02 397
Козлова поступилася Бенчич у третьому колі Premier Mandatory в Мадриді
Вчора 18:29 970
Аякс - Тоттенгем: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Вчора 06:48 1621
Ліверпуль здійснив фантастичний камбек та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
07.05.2019 23:55 3051 2
Дебют Усика в суперважкому дивізіоні відкладається
07.05.2019 23:30 2008
Навколо спорту
Блоги
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
Сьогодні 16:27 217
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
Сьогодні 16:16 302
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
Сьогодні 13:15 492
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
Сьогодні 12:10 888
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
Сьогодні 12:04 317
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
Вчора 19:31 1626
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
Вчора 18:22 1666
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною Максим Буйдин
Вчора 17:01 973
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона Максим Буйдин
Вчора 15:20 1414
Чемпіонські емоції: гравці Ліверпуля заспівали з уболівальниками
Чемпіонські емоції: гравці Ліверпуля заспівали з уболівальниками Максим Буйдин
Вчора 14:59 1099
Ви повинні це побачити: шалений гол Компані у ворота Лестера
Ви повинні це побачити: шалений гол Компані у ворота Лестера Максим Буйдин
07.05.2019 13:03 1113
Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ Максим Буйдин
07.05.2019 06:48 1562
4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії. Він посадив на п'яту точку Боатенга
4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії. Він посадив на п'яту точку Боатенга Максим Буйдин
06.05.2019 19:22 1483
Усик, бережись: зваблива фотосесія української гімнастки
Усик, бережись: зваблива фотосесія української гімнастки Максим Буйдин
06.05.2019 17:28 2033
Цирковий двохочковий Маррея - момент дня в НБА
Цирковий двохочковий Маррея - момент дня в НБА Максим Буйдин
06.05.2019 15:58 1225
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:32 Бокс Усик не робитиме операцію 95
16:27 Блог Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу 217
16:16 Блог Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ 302
16:14 Футбол Динамо може очолити Григорчук 396
16:00 Футбол Сьогодні стануть відомі фіналісти Ліги Європи 381
15:40 Теніс Стаховський програв у парному розряді і покинув турнір в Пусані 201
15:20 Футбол Конте близький до підписання контракту з Інтером 265
15:00 Футбол Вербич повернеться до тренувань після операції 368
14:40 Футбол Гравці Аяксу дотримуючись Рамадану поїли під час матчу з Тоттенгемом 403
14:20 Баскетбол Данк після перехоплення і блокшот Адетокунбо в ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА 185
14:00 Бокс Гірн - про травму Усика: Це справжній сором, я з нетерпінням чекав цього бою 436
13:40 Футбол Тренер Айнтрахта: Ми віддамо всі сили, щоб потрапити в фінал 347
13:20 ММА Сілва хоче битися з Мак-Грегором 338
13:15 Блог Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці 492
13:00 Футбол Челсі — Айнтрахт: де дивитися онлайн півфінальний матч Ліги Європи 298
12:40 Футбол Валенсія — Арсенал: де дивитися онлайн півфінальний матч Ліги Європи 314
12:20 Футбол Леганес продовжив контракт з тренером Пеллегріно 304
12:10 Блог Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса 888
12:04 Блог Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке 317
12:00 Футбол Нова форма Динамо буде з автографом Лобановського 499
11:40 Бокс Ломаченко посів третє, а Усик - шосте місце в рейтингу найкращих боксерів світу 1033
11:20 Інше Єлістратова потрапила в ТОП-10 на першому етапі Кубка світу з тріатлону 292
11:00 Футбол Йонг: Аякс заслуговував на вихід у фінал 350
10:40 Футбол Стали відомі номінанти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів 417
10:20 Футбол Ліверпуль планує продовжити контракт с Орігі 425

Усик не робитиме операцію

Сьогодні 16:32 95 0
Боксер травмувався і не вийде на бій з Такамом
Усик не робитиме операцію

Британський промоутер Едді Гірн не знає, де Олександр Усик отримав травму руки, але сподівається, що українець повернеться в ринг наприкінці літа.

Про це він розповів IFL TV.

  АктуальноУсик звернувся до вболівальників після травми

"Усик відірвав собі біцепс, але не робитиме операцію. Думаю, він повернеться в ринг у серпні або орієнтовно в цей час. Ймовірно, мине п'ять тижнів перш ніж він почне тренуватися", - заявив Гірн.

Нагадаємо, Гірн заявив, що з нетерпінням чекав на вечір боксу.

Джерело - Xsport.

#Гірн, #Усик, #Такам
Коментарі ()