Усик не робитиме операцію

Боксер травмувався і не вийде на бій з Такамом

Британський промоутер Едді Гірн не знає, де Олександр Усик отримав травму руки, але сподівається, що українець повернеться в ринг наприкінці літа.

Про це він розповів IFL TV.

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"Усик відірвав собі біцепс, але не робитиме операцію. Думаю, він повернеться в ринг у серпні або орієнтовно в цей час. Ймовірно, мине п'ять тижнів перш ніж він почне тренуватися", - заявив Гірн.

Нагадаємо, Гірн заявив, що з нетерпінням чекав на вечір боксу.

Джерело - Xsport.