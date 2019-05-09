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Гірн - про травму Усика: Це справжній сором, я з нетерпінням чекав цього бою

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Гірн - про травму Усика: Це справжній сором, я з нетерпінням чекав цього бою

Британський промоутер Едді Гірн зізнався, що не знає, де Олександр Усик отримав травму руки, але сподівається, що українець повернеться в ринг в кінці літа.

Про це промоутер повідомив IFL TV.

"Усик відірвав собі біцепс, але він не буде робити операцію. Думаю, він повернеться в ринг у серпні або десь в цей час. Ймовірно, пройде п'ять тижнів перш ніж він почне тренуватися.

Не знаю, що сталося і чому. Очевидно, що він піднімається в дивізіоні і більше працює з вагою. Він спарингував з хлопцями набагато більше і важче його. Навіть не знаю, коли він травмувався — під час спарингу або занять зі штангою. Це справжній сором, тому що я з нетерпінням чекав бою", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Ломаченко посів третє, а Усик — шосте місце в рейтингу найкращих боксерів світу.

Джерело - IFL TV.

#Гірн, #Усик, #реакція
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