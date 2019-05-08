Усик звернувся до вболівальників після травми

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик не зможе дебютувати у суперважкому дивізіоні 25 травня.

Українець попросив трохи почекати у своєму Instagram.

"Погана новина у нас. Дебют у суперважкій вазі 25-го травня відміняється у зв'язку з тим, що я отримав травму. Дорогі друзі, вибачте всі за очікування. Нічого, ми повернемося сильнішими. На все воля Божа. У нас все нормально, гарний, позитивний настрій. Всім добра!"