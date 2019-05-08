Кемпбелл: Я точно буду чемпіоном світу

Британець Люк Кемпбелл готовий шокувати світ у бою з володарем поясів WBA і WBO Василем Ломаченком.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Щоб бути найкращим, ви маєте перемогти найкращих. Я готовий битися з ким завгодно, ніхто не завадить мені стати чемпіоном світу", - заявив Кемпбелл.

To be the best you have to beat the best! I’m ready to fight anyone, no one’s getting in the way of me becoming world champion! #AndTheNew — Luke Campbell MBE (@luke11campbell) 7 мая 2019 г.

Нагадаємо, Ломаченко - беззаперечний фаворит у бою проти Кемпбелла.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій за титул WBC проти Люка Кемпбелла в Британії.

Також, нокаут Ломаченка в бою з Кроллою - найкращий у квітні.

Джерело - Чемпіон.