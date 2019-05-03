Українець стане спаринг-партнером суперника Ф'юрі

Український суперважкоатлет Олександр Захожий стане одним зі спаринг-партнерів німця Тома Шварца, який готується до бою проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це дізнався портал Luckypunch.net.

6 травня 25-річний боксер вилетить до Німеччини для двотижневої участі в тренувальному таборі німця.

Нагадаємо, бій Ф'юрі проти Шварца пройде 15 червня в Лас-Вегасі. Квитки на цій поєдинок коштуватимуть від 50 доларів. Німець у захваті від того, що йому належить битися з Циганським королем.

Нагадаємо, що Українські вболівальники готують сюрприз Усику на бій із Такамом.

Джерело - Чемпіон.