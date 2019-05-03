Українські вболівальники готують сюрприз Усику на бій із Такамом

25 травня в США вже колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе дебютний бій у суперважкому дивізіоні проти камерунця Карлоса Такама. Даний поєдинок відвідають більше 1000 українців.

Про це повідомив один із засновників офіційного фан-клубу братів Кличків Максим Розенко:

"Олександра на арені будуть підтримувати більше 1000 українців. Близько 85 відсотків з них - це представники української діаспори в США. Будуть хлопці з Вашингтона, Філадельфії, Чикаго, солідна делегація приїде з Нью-Йорка. І, звичайно ж, прилетять близько 150 осіб із України. Коли Усик разом з Василем Ломаченко та Олександром Гвоздиком два роки тому проводили свої бої на цій же арені, було відчуття, що боксерський вечір проходить в нашій країні - в кожному секторі було чітко чутно українську мову, а підсилювали це відчуття десятки жовто-синіх прапорів. Упевнений, така ж атмосфера буде тут і ввечері 25 березня. Цьому посприяла і гнучка цінова політика організаторів івенту Matchroom Boxing і K2 Promotion - ціна на найдешевші квитки стартувала з 50 доларів Українські фани готують Олександру приємний сюрприз, про який він дізнається вже безпосередньо під час бою", - сказав Розенко.

Нагадаємо, що Джошуа готовий битися з Усиком і назвав умови, за яких відбудеться бій.

Раніше WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву.

Джерело - SportArena.