В оновленому рейтингу WBA українець Олександр Усик більше не є володарем чемпіонського поясу у першій важкій вазі. Цей титул перейшов до росіянина Дениса Лєбєдєва.
Про це повідомляє 24tv.
До цього Лєбєдєв був "чемпіоном у відпустці". І саме він мав провести бій проти Усика за титул чемпіона WBA у крузервейті.
Але Усик відмовився від захисту титулу, адже перейшов у вищу вагову категорію. Відтак у WBA офіційно забрали пояс в українця та без бою віддали його росіянину.
При цьому на сайті WBA вказано, що чемпіонські пояси у крузервейті за версіями WBC, IBF та WBO є вакантними. Хоча на офіційних сайтах цих організацій Усик і надалі вказаний чемпіоном у першій важкій вазі.
Нагадаємо, Олександр Усик 25 травня проведе перший бій в суперважкому дивізіоні проти камерунця Карлоса Такама.
Також, Усик повідомив свою вагу.
Джерело - 24tv.