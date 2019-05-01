В оновленому рейтингу WBA українець Олександр Усик більше не є володарем чемпіонського поясу у першій важкій вазі. Цей титул перейшов до росіянина Дениса Лєбєдєва.

Про це повідомляє 24tv.

До цього Лєбєдєв був "чемпіоном у відпустці". І саме він мав провести бій проти Усика за титул чемпіона WBA у крузервейті.

Але Усик відмовився від захисту титулу, адже перейшов у вищу вагову категорію. Відтак у WBA офіційно забрали пояс в українця та без бою віддали його росіянину.

При цьому на сайті WBA вказано, що чемпіонські пояси у крузервейті за версіями WBC, IBF та WBO є вакантними. Хоча на офіційних сайтах цих організацій Усик і надалі вказаний чемпіоном у першій важкій вазі.

Нагадаємо, Олександр Усик 25 травня проведе перший бій в суперважкому дивізіоні проти камерунця Карлоса Такама.

Також, Усик повідомив свою вагу.

Джерело - 24tv.