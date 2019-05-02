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Вайт не бачить Усика в числі ТОП-5 боксерів світу

Сьогодні 19:45 518 0
Вайт не бачить Усика в числі ТОП-5 боксерів світу

Британський боксер Ділліан Вайт не погоджується з ТОП-5 боксерів від промоутера Едді Гірна.

Про це він розповів у коментарях TalkSport.

"Едді поставив мене попереду Вайлдера, але він повинен був поставити мене і попереду Ф'юрі теж. Поки Ф'юрі займався не зрозуміло чим, я бився і бив топ-контендера. Так, люди можуть сказати, що він побив Володимира Кличка, але це було 1000 років тому, і у нього більше немає титулу, хоч я і вважаю, що він побив цього фейкового захищеного чемпіона Вайлдера, який від мене бігає", - сказав Вайт.

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"Ентоні побив кілька хороших бійців, у нього чимало титулів, так що має право вважатися номером один. Але якби я вибирав найкращих супертяжів в світі, мій рейтинг відрізнявся б від того, що оголосив Едді. Зрозуміло, я був би номером один!", - заявив боксер.

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"На друге місце я б поставив Джошуа, Ф'юрі на третє, Вайлдера на четверте, а Паркера на п'яте. Далі розташувалися б Рівас, Повєткін і Ортіс. Зараз це найкращі імена. Пулєв? Сміття, справжнє сміття. А Усик поки навіть не супертяж. Якщо він зможе успішно дебютувати проти Карлоса Таками, тоді можливо. Потрібно почекати і подивитися", - підсумував британець.

Нагадаємо, Вайт порівняв Вайлдера з наркоманом.

Джерело - xsport.ua.

#Вайт, #Усик, #Гірн
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