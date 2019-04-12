Гірн включив Усика в ТОП-5 супертяжів світу

Стала відома п'ятірка найкращих боксерів на сьогодні.

Про це розповів Едді Гірн у своєму інтерв'ю Boxing Scene.

"Я думаю, що зараз є п'ять боксерів, яких можна назвати ультраелітними, якщо хочете. Це п'ять кращих боксерів світу. Серед них є місце Олександру Усику. Так, він ще не провів жодного бою в цьому дивізіоні, але українець безперечний чемпіон в першій важкій вазі. Усик - геній, він обов'язково повинен бути в цьому списку. Отже, це Ентоні Джошуа, Ділліан Вайт, Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер і Олександр Усик. Для мене це п'ять кращих боксерів світу. Якщо розставити їх послідовно, то це Джошуа, Ф'юрі, Вайт, Вайлдер і Усик. Я знаю, що ця думка може здатися спірною, але це моє внутрішнє відчуття", - сказав Гірн.