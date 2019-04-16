Вайт порівняв Вайлдера з наркоманом

Деонтай Вайлдер бовдур та наркоман.

Про це розповів британський суперважковаговик Ділліан Вайт boxingscene.com.

"Це легкий бій. Деонтай Вайлдер поб'є Домініка Брізіла. Брізіл боїться Вайлдера. Я дивився на обличчя Брізіла під час прес-конференції, його трясло. Вайлдер знову говорить: "Я чую ваше серцебиття. Я вбивця, ти ніколи не був перед вбивцею раніше". Про що ти говориш? Це бокс, ти не вбивця. Ти не якийсь кілер. Це бокс. Бовдур".

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"Вайлдер-наркоман. Наркоші роблять незрозумілі вчинки, наркоші кажуть безглузді речі і їм це подобається. Вони в розпачі, вони роблять відчайдушні речі, кажуть відчайдушні речі, і саме тому Вайлдер - наркоман. Він наляканий. Йому потрібно сказати це самому собі, щоб набути впевненості, він в основному говорить сам з собою. Коли хтось наляканий і нервує, вони кажуть безглузді речі і кажуть те, що вони не мають на увазі. Те що він одягає цю масивну особистість Бронзового бомбардувальника, кричить, це просто для того, щоб дати собі самоповагу. Він наляканий і не знає, що сказати, як це роблять наркомани", - сказав Вайт.