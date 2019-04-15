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Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО
Олександр Гвоздик

Сьогодні 15 квітня українському непереможному чемпіону Олександру Гвоздику виповнилося 32 роки.

За останній час боксер довів, що він є одним з найкращих у своїй ваговій категорії та готовий піднятися у списку P4P.

Так, Олександр шаленим нокаутом здолав чемпіона світу за версією WBC Адоніса Стівенсона. Після цього канадця ввели в штучну кому.

Нещодавно технічним нокаутом українець здолав Нгумбу.

Однак, незважаючи на важливість двох останніх поєдинків, кар'єра Гвоздика була наповнена прекрасними моментами. Пропонуємо вам їх згадати.

Джерело - Чемпіон.

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#Гвоздик
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