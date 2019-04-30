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Вайт: Переговори між мною і Джошуа були фарсом

Вчора 23:16 628 0
Вайт: Переговори між мною і Джошуа були фарсом

Наступний бій чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа проти Енді Руїса буде легкою прогулянкою для британця.

Про це заявив британський боксер Ділліан Вайт.

"Я не думаю, що це хороший поєдинок. Так, у Руїса швидкі руки, але він недостатньо сильно б'є. Звичайно, у нього є за плечима непогана школа боксу, це видно. Однак, якщо Паркер зміг його легко перебоксувати, то уявіть, що з ним зробить Джошуа", - сказав Вайт.

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"Переговори між мною і Джошуа були фарсом. Я сказав, що я готовий вийти першого червня. Коли Міллер вибув з поєдинку я вже тренувався близько 5-ти тижнів і був кілька разів протестований VADA. Тому я сказав їм, що я готовий, але вони не хотіли нашого бою".

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"Забудьте про ті розмови, ніби мені запропонували угоду, і я від неї відмовився, - такого не було. Моя команда не дуже була рада моєму ентузіазму, але я стояв на своєму. Я хотів цього бою. Я б вийшов з Джошуа в ринг і влаштував би йому справжнє пекло", - підсумував Ділліан.

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