Міллер отримав жорстоке покарання за зрив бою з Джошуа через допінг

Американського боксера Джаррелла Міллера дискваліфікували на шість місяців через провалений допінг-тест.

Про це повідомляє telegraf.

Міллер здав позитивний допінг-тест напередодні бою з британцем Ентоні Джошуа. Цей поєдинок повинен був відбутися 1 червня в Нью-Йорку на стадіоні Медісон Сквер Арена. При цьому Міллер сам спочатку наполягав на проведенні допінг-тестів перед боєм.

"Я вважаю, що рішення про дискваліфікацію справедливе. Воно відповідає порушенню. Я впевнений, що Джаррелл погодиться з покаранням. Та й у нього немає вибору", - заявив промоутер боксера Грег Коен.

Нагадаємо, Джошуа дізнався ім'я суперника, який замінить Міллера.

Також, Ортіс відмовився від поєдинку з Джошуа.

Джерело - telegraf.