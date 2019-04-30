Гірн: Ломаченко не суперзірка

Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн не вважає Теренса Кроуфорда (36-0, 25 КО) і Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) великими зірками.

Про це сказав сам британець.

"Є багато боксерів, яких дивляться, але про них все одно не говорять багато. Теренс Кроуфорд - хороший приклад. Його бої вже довго показують на ESPN, але останній поєдинок з Ханом продав 100 тисяч PPV, правильно? Ломаченко також б'ється на ESPN, але я не бачу його суперзіркою. Обидва цих хлопці неймовірно талановиті, але справа не тільки в видовищності",- сказав Гірн.