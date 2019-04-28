Ломаченку кинув виклик ще один американець

Екс-чемпіон IBF Роберт Істер готовий зустрітись із чемпіоном WBO та WBA в легкому дивізіоні Василем Ломаченком та вважає себе кращим за українця.

Про це він розповів порталу BoxingScene.

"Бій з Ломаченком можливий у майбутньому. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним або будь-яким іншим чемпіоном. Ломаченко малий для цієї вагової категорії, але все одно він брав своє. Я вищий, швидший, сильніший. Хлопці, з якими Ломаченко бився, були не такими високими, як я. У нього є швидкість, але його суперники не були нокаутерами", - сказав Істер.