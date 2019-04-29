Постол піднявся на сьоме місце в рейтингу BoxRec в своїй ваговій категорії

Напередодні Постол в Лас-Вегасі одноголосним рішенням суддів впевнено розібрався з французом Мохаммедом Мімуном (21-3, 2 КО) і завоював статус обов'язкового претендента на титул WBC.

Перша гучна перемога з моменту тріумфу в чемпіонському бою з Лукасом Матіссе в жовтні 2015 року дозволила Постолу зробити серйозний стрибок в незалежному комп'ютерному рейтингу BoxRec. Українець піднявся на 13 рядків і став сьомим найкращим боксером світу в рамках своєї вагової категорії.

Наступним опонентом Віктора Постола повинен стати чемпіон WBC Хосе Карлос Рамірес (24-0, 16 КО). Американець заволодів титулом в березні минулого року після перемоги над Аміром Імамом (21-2, 18 КО).