Українець став обов'язковим претендентом на титул

Український боксер Віктор Постол готовий до великого бою і хоче вийти в ринг проти чемпіона WBC Хосе Раміреса.

Про це він розповів порталу Boxing247.

"Я хочу наступний великий бій. Неважливо, хто це буде, але чемпіон WBC Хосе Рамірес буде відмінним варіантом. Я не бився два роки, тому трохи хвилювався, але тепер відчуваю, що на 100 відсотків повернувся і готовий до наступного тесту ", - сказав Постол.

Нагадаємо, Вкітор переміг Мімуна і став обов'язковим претендентом на титул WBC.

Раніше повідомлялося, що бій Ломаченка може відбутися у Великобританії.

Джерело - Sport Arena.