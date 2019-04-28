Постол переміг Мамуна і став обов'язковим претендентом на титул WBC

Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 KO) здобув перемогу над французом Мохамедом Мімуномом (21-3, 2 KO) на арені Cosmopolitan в Лас-Вегасі.

Вже від початку поєдинку екс-чемпіон світу з України домінував в рингу. У четвертому раунді Постол підловив Мімун аперкотом - від падіння француза врятували канати рингу. У шостій трихвилинці французький напівсередньоваговик помстився українцю, пробивши двійкою. Протягом усього поєдинку Постол активно працював джебом, Мімун же відповідав йому розмашистими хуками, які часто не досягали своєї мети.

За підсумками бою судді винесли вердикт на користь українця - 98:92, 97:93, 99:91.

Таким чином Віктор отримав звання офіційного претендента на пояс WBC і вже в наступному поєдинку зможе спробувати повернути собі чемпіонський пояс, який у нього відібрав Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) в 2016 році.

Нагадаємо, бій Ломаченка може відбутися у Великобританії.

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Джерело - Чемпіон.