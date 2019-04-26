Бій Ломаченка може відбутися у Великобританії

Бій чемпіона світу українця Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом може відбутися у Великобританії.
Про це повідомив менеджер Ломаченка Егіс Клімас.
"Принаймні ми розглянемо цей варіант. Це відмінна можливість. У Великобританії цей поєдинок користувався б успіхом. Там добре знають Кемпбелла. А коли ми були в Британії на поєдинку Олександра Усика, ми зрозуміли, що там дуже люблять Василя Ломаченка", - цитує Клімаса BoxingScene.
Нагадаємо, що стало відомо, коли Ломаченко може повернутись в ринг після травми.
Раніше повідомлялося, що Усик разом із Ломаченком готується до дебюту в суперважкій вазі.
Джерело - BoxingScene.