Бій Ломаченка може відбутися у Великобританії

Бій чемпіона світу українця Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом може відбутися у Великобританії.

Про це повідомив менеджер Ломаченка Егіс Клімас.

"Принаймні ми розглянемо цей варіант. Це відмінна можливість. У Великобританії цей поєдинок користувався б успіхом. Там добре знають Кемпбелла. А коли ми були в Британії на поєдинку Олександра Усика, ми зрозуміли, що там дуже люблять Василя Ломаченка", - цитує Клімаса BoxingScene.