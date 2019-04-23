Підтримай Олександра Усика в США 25 травня

Офіційний фан-клуб братів Кличків разом з партнерами організовує фан-тур на вечір боксу в передмісті Вашингтона, в якому Олександр Усик дебютує в суперважкому дивізіоні. Суперником українця стане камерунець Карлос Такам.
Можлива візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.
Програма туру:
23 травня - виліт до Вашингтона. Поселення в готелі MGM National Harbor (5 зірок). Вільний час.
24 травня - відвідування церемонії зважування за участю Олександра Усика і Карлоса Такама.
25 травня - відвідування бою Олександр Усик - Карлос Такам
26 травня - виліт з Вашингтона в Україну
Вартість туру: 990 доларів
У вартість включено:
Квиток на бій
Авіапереліт Київ - Вашингтон - Київ
Страховий поліс
Додатково оплачуються:
Проживання в готелі
Віза (якщо не відкрита)
Трансфери
Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com
+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко
Джерело - Чемпіон.
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