Усик разом із Ломаченком готується до дебюту в суперважкій вазі

Українець тренується в Конча-Заспі

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF Олександр Усик продовжує підготовку до дебютного поєдинку в суперважкому дивізіоні проти Карлоса Такама.

Українець в компанії Василя Ломаченка й інших друзів тренується на Олімпійській базі в Конча-Заспі.

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Бій Усик — Такам відбудеться 25 травня в Оксон-Хіллі, штат Меріленд, США. Цей поєдинок стане першим для українця в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа хоче відвідати поєдинок Усика.

Джерело - Чемпіон.