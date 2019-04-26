Усик разом із Ломаченком готується до дебюту в суперважкій вазі

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF Олександр Усик продовжує підготовку до дебютного поєдинку в суперважкому дивізіоні проти Карлоса Такама.
Українець в компанії Василя Ломаченка й інших друзів тренується на Олімпійській базі в Конча-Заспі.
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Бій Усик — Такам відбудеться 25 травня в Оксон-Хіллі, штат Меріленд, США. Цей поєдинок стане першим для українця в суперважкій вазі.
Нагадаємо, Ентоні Джошуа хоче відвідати поєдинок Усика.
Джерело - Чемпіон.