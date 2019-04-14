Травма українського боксера Василя Ломаченка виявилася несерйозною.
Про це розповів промоутер українського чемпіона Егіс Клімас.
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"Його кісточка просто вивихнута, операція не потрібна. Вони просто поставили її на місце. Три тижні в гіпсі, і він буде в порядку. Ми побачимо його знову в ринзі, швидше за все, у вересні", - сказав Клімас.
Це стало відомо після МРТ, проведеного в лікарні Лос-Анджелеса.
Нагадаємо, Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу.
Джерело - ESPN.