Українець може повернутися в ринг на початку вересня

Травма українського боксера Василя Ломаченка виявилася несерйозною.

Про це розповів промоутер українського чемпіона Егіс Клімас.

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"Його кісточка просто вивихнута, операція не потрібна. Вони просто поставили її на місце. Три тижні в гіпсі, і він буде в порядку. Ми побачимо його знову в ринзі, швидше за все, у вересні", - сказав Клімас.

Це стало відомо після МРТ, проведеного в лікарні Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу.

Джерело - ESPN.