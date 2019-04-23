Американський супертяж Енді Руїс-мл. заявив, що його ім'я фігурує в числі потенційних кандидатур, які можуть замінити Джаррелл Міллера в поєдинку проти чемпіона IBF, IBO, WBA і WBO Ентоні Джошуа.

Важливо: Бій Міллер — Джошуа офіційно не відбудеться

Про це повідомляє BoxingScene.

"Ми будемо готові 1-го червня. Я прийду за цими титулами. Цей пояс WBO належить мені, всі знають, що я тоді побив Паркера", - заявив Руїс.

Нагадаємо, новозеландський боксер кинув виклик Джошуа.

Раніше Джошуа зізнався з ким хоче битися замість Міллера.

Джерело - xsport.ua.