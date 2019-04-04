Ганець відновився від травми та готовий до поєдинку

Чемпіонт світу в легкій вазі за версією IBF ганець Річард Коммі відновився від травми і готовий провести бій з Василем Ломаченко.

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Про це він заявив його промоутер в інтерв'ю ESPN.

"Він вже може використовувати свою травмовану руку. Доктор дозволив йому тренуватися коли він захоче. Він хоче якомога швидше вийти в ринг. Річард не хоче прохідного бою. Він планує захистити свій титул в червні або липні. Після цього ми хочемо зустрічі з Ломаченко", - сказав Лу Добела.

Нагадаємо, Ломаченко отримає понад 2 мільйони доларів за бій з Кроллою.

Також, Ломаченко назвав найлегший бій в кар'єрі.

Джерело - xsport.