Постол проведе поєдинок з французом Мімуном

Український боксер зустрінеться з французом Мохаммедом Мімуном.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Визначився суперник і дата проведення наступного поєдинку українського боксера Віктора Постола.

27 квітня в Лас-Вегасі екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі зустрінеться з французом Мохаммедом Мімун в андеркарті бою між Робертом Істером-молодшим і Рансесом Бартелемі.

Останній бій Постол провів у листопаді минулого року, за очками перемігши турецького боксера Сиара Озгул (99:91).

Всього за кар'єру Віктор провів 32 поєдинки, в яких здобув 30 перемог (12 нокаутів) і двічі поступився. Його остання поразка припадає на червень минулого року, коли українець програв британцеві Джошу Тейлору і не зміг стати чемпіоном за версією WBC Silver.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня Гвоздик проведе перший захист титулу проти француза Дуду Нгумбу.

Раніше, у грудні Гвоздик нокаутував Стівенсона. Після бою канадському боксеру стало погано - його госпіталізували й ввели у штучну кому. В кінці грудня Адоніс вийшов з коми і почав відновлюватися.

Джерело - Boxing Scene.