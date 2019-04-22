Україна обігнала Росію в загальнокомандному заліку на турнірі з боксу

Чоловіча аматорська збірна України з боксу завоювала шість медалей на міжнародному турнірі в Тбілісі.
Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
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Результати українців:
золото
До 56 кг — Микола Буценко
До 69 кг — Євген Барабанов
До 75 кг — Олександр Хижняк
Понад 91 кг — Віктор Вихрист
срібло
До 49 кг — Назар Куротчин
бронза
До 60 кг — Юрій Шестак
У підсумку, збірна України завоювала друге місце в загальнокомандному заліку, поступившись господарям турніру Грузії, але випередивши Росію. А Олександр Хижняк був визнаний найкращим боксером змагань.
Нагадаємо, на початку квітня Лоївський офіційно став головним тренером збірної України.
Джерело - ФБУ.