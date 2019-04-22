Україна обігнала Росію в загальнокомандному заліку на турнірі з боксу

Чоловіча аматорська збірна України з боксу завоювала шість медалей на міжнародному турнірі в Тбілісі.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

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Результати українців:

золото

До 56 кг — Микола Буценко

До 69 кг — Євген Барабанов

До 75 кг — Олександр Хижняк

Понад 91 кг — Віктор Вихрист

срібло

До 49 кг — Назар Куротчин

бронза

До 60 кг — Юрій Шестак

У підсумку, збірна України завоювала друге місце в загальнокомандному заліку, поступившись господарям турніру Грузії, але випередивши Росію. А Олександр Хижняк був визнаний найкращим боксером змагань.

Нагадаємо, на початку квітня Лоївський офіційно став головним тренером збірної України.

Джерело - ФБУ.