Ним став Заслужений тренер України

Новим головним тренером збірної України з боксу призначений Заслужений тренер України Леонід Лоївський.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Кандидатура 58-річного фахівця була подана Федерацією боксу України та затверджена Міністерством молоді та спорту України.

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Останнім місцем роботи Лоївського була чоловіча збірна Азербайджану, разом з якою 2017 року він посів четверте загальнокомандне місце на чемпіонаті світу в Гамбурзі та переміг на Ісламських іграх-2017.

Нагадаємо, попередній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський, який працював з командою протягом 14 років, подав у відставку за власним бажанням.

Джерело - ФБУ.