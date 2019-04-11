Новим головним тренером збірної України з боксу призначений Заслужений тренер України Леонід Лоївський.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Кандидатура 58-річного фахівця була подана Федерацією боксу України та затверджена Міністерством молоді та спорту України.
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Останнім місцем роботи Лоївського була чоловіча збірна Азербайджану, разом з якою 2017 року він посів четверте загальнокомандне місце на чемпіонаті світу в Гамбурзі та переміг на Ісламських іграх-2017.
Нагадаємо, попередній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський, який працював з командою протягом 14 років, подав у відставку за власним бажанням.
Джерело - ФБУ.