Усик провів тренування з важкої атлетики в компанії Торохтія

Олімпійські чемпіони Олександр Усик та Олексій Торохтій провели спільні тренування з важкої атлетики та боксу на Олімпійській базі в Києві.

В ексклюзивному відео інтерв'ю Олексію Торохтію легендарний боксер розповів, чому переходить в нову вагову категорію, як проходить підготовка до бою з Карлосом Такама і для чого почав займатися важкою атлетикою.

На прохання продемонструвати силу удару - Усик відповів категоричною відмовою:

"Не можу тебе вдарити: ми в один день Олімпійськими чемпіонами стали, а тут бити тебе. Точно не зможу! Тим більше, я вже давно безкоштовно людей не б'ю".

Джерело - Чемпіон.

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