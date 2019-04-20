Митрофанов нокаутував Вальєхо в другому раунді

Український боксер Дмитро Митрофанов у другому раунді нокаутував іспанця Хорхе Вальєхо у восьмираундовому рейтинговому бою в середній вазі.
Для Митрофанова перемога стала п'ятою на професійному рингу, причому вже в третій раз український боксер перемагає нокаутом.
До сьогоднішньої перемоги останній раз українець боксував в лютому, коли одноголосним рішенням суддів переміг панамця Джеффрі Росалеса.
Нагадаємо, що Митрофанов провів поєдинок з Вальєхо в андеркарді бою Дениса Берінчика проти Ніхіто Аракава.
Трансляція головного бою вечора проходить наживо.
Джерело - Чемпіон.