Українець легковаговик Денис Берінчик у бою за титул WBO International зійдеться в ринзі з японцем Ніхіто Аракавою.

Чемпіонський бій Берінчик - Аракава відбудеться в рамках вечора боксу в київському Палаці спорту в рамках боксерського шоу компанії братів Кличків K2 Promotions 20 квітня. Вечір боксу розпочнеться о 18:00 за київський часом.

Напередодні суперники провели зважування

Головний же бій вечора орієнтовно розпочнеться о 22:30.

Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку Берінчик - Аракава у прямому ефірі на нашому сайті.

Нагадаємо, що в минулому поєдинку Берінчик завоював звання чемпіона WBO Oriental у бою з філіппінцем Росекі Кристобалем.

Джерело - Чемпіон.