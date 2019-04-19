Боксери показали фактично рівну вагу

Відбулася церемонія зважування чемпіона WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика і японця Ніхіто Аракава.

Про це йдеться на сторінці K2 Promotions.

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Українець виявився легшим за суперника - 60,8 кг проти 61 кг. Ліміт легкої ваги становить 61,235 кг.

Бій Берінчик - Аракава відбудеться 20 квітня у рамках вечора боксу в Києві.

Нагадаємо, Усик відвідає бій Берінчика та Митрофанова. Також на бій завітає Кличко.

Джерело - Чемпіон.