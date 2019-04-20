Впевнено та легко. Чемпіонський бій Берінчика

Денис Берінчик захищатиме інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).

Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 квітня в київському Палаці спорту в рамках боксерського шоу компанії братів Кличків K2 Promotions.

У попередньому поєдинку Денис завоював звання чемпіона WBO Oriental у бою з філіппінцем Росекі Кристобалем.

Крістобаль в перших раундах сміливо йшов у розмін з Берінчиком та виглядав непогано. Але після третього раунду Берінчик став нарощувати свою перевагу. У шостому раунді суддя був близький до того, щоб зупинити бій, але Крістобаля врятував гонг. У сьомому раунді Беринчик затиснув суперника в кутку рингу, наносячи серії ударів. Крістобаль не захищався, і суддя зупинив бій.