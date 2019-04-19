Американський боксер Джаррелл Міллер, який виступає в хевівейті, хоче розкрити допінг-пробу В.
Про це стверджує його промоутер Грег Коен.
Міллер здав свої проби 20 березня. Результати показали, що в організмі американця є заборонений препарат GW1516.
Актуально: Бій Міллер — Джошуа офіційно не відбудеться
Відкриття наступної проби запланований на 24 квітня. Якщо допінг-тест виявиться негативним, то він зможе провести поєдинок з британцем Ентоні Джошуа, як і було заплановано.
Матч Міллер — Джошуа повинен був відбутися 1 червня в США.
Нагадаємо, Джошуа зізнався з ким хоче битися замість Міллера.
Джерело - iSport.