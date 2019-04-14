Українець здобув перемогу рішенням суддів

Українець Сергій Дерев'янченко після тріумфу над Джеком Кулкаєм хоче продовжувати переможний шлях з найсильнішими.

Про це він заявив після двобою в інтерв'ю WBN.

"Я знав, що Кулкай планував багато рухатися. Ми готувалися до цього, знали, що це за боєць. Я себе налаштував на те, що повинен буду шукати та знищувати. Моя стратегія полягала в тому, щоб використовувати мій джеб і контролювати дистанцію, тому що у мене була перевага в зрості. Я хотів чинити тиск в потрібний час і вести бій з розумом. Я хочу великих боїв. Я готовий до будь-якого з чемпіонів. Я не відступлю ні від кого", - сказав Дерев'янченко.

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Джерело - WBN.