Мій профіль
Стаховський програв у фіналі турніру в Тайвані
Сьогодні 12:19 391
Дерев'янчекно здобув перемогу та претендує на титул IBF
Сьогодні 09:16 694
Беленюк став триразовим чемпіоном Європи з боротьби
Вчора 20:51 929
Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг
Вчора 10:06 2346
Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері
Вчора 09:45 2739
Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу
Вчора 07:40 21552
Донбас став чемпіоном Української хокейної ліги
12.04.2019 21:02 1605
Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона
12.04.2019 13:03 2224
Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи
12.04.2019 11:03 1310
Арсенал переміг Наполі, Айнтрахт у меншості програв Бенфіці. Результати матчів Ліги Європи
12.04.2019 08:24 1965
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:57 Футбол Десна переграла Карпат у 24 турі УПЛ 89
15:34 Бокс Дерев'янченко: Хочу великих боїв 251
15:14 Футбол Генк — Брюгге: де дивитися матч Чемпіонату Бельгії 211
14:54 Футбол Лунін отримає ігровий час у Леганесі 333
14:33 Футбол Чорноморець — Олімпік: де дивитися онлайн матчу УПЛ 812
14:11 Футбол Будник забив у шостому поєдинку поспіль Чемпіонату Естонії 276
13:41 Футбол Десна - Карпати: стартові склади команд 402
13:27 Футбол Каррі встановив феноменальний результат у НБА 402
13:11 Футбол Ліверпуль — Челсі: де дивитися матч 34 туру АПЛ 203
12:39 Футбол Зозуля вийде в старті на матч проти Ельче 396
12:19 Теніс Стаховський програв у фіналі турніру в Тайвані 391
12:05 Блог Беленюк затанцював гопак після перемоги на чемпіонаті Європи 613
12:04 Автоспорт Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю 308
11:54 Футбол Крістал Пелес — Манчестер Сіті: де дивитися матч 34 туру АПЛ 346
11:31 Боротьба Беленюк: Я — українець 1501
11:15 Бокс Стало відомо, коли Ломаченко може повернутись в ринг після травми 910
10:59 Теніс Стаховський — Новак: пряма онлайн-трансляція фінального матчу 766
10:57 Футбол На купівлю Челсі є три претенденти 1143
10:41 Футбол Арсенал — Ворскла: де дивитися онлайн матчу УПЛ 166
10:26 Бокс Дерев'янченко — Кулк: найгарячіші моменти двобою 525
09:49 Футбол Десна — Карпати: де дивитися онлайн матчу УПЛ 683
09:35 Футбол Уеска — Барселона: огляд матчу 504
09:16 Бокс Дерев'янчекно здобув перемогу та претендує на титул IBF 694
08:45 Автоспорт Формула 1. Гран-прі Китаю: онлайн-трансляція 835
08:30 Футбол Шахтар - Зоря 3:0. Огляд матчу 631

Дерев'янченко: Хочу великих боїв

Сьогодні 15:34 251 0
Українець здобув перемогу рішенням суддів
Дерев'янченко: Хочу великих боїв

Українець Сергій Дерев'янченко після тріумфу над Джеком Кулкаєм хоче продовжувати переможний шлях з найсильнішими.

Про це він заявив після двобою в інтерв'ю WBN.

"Я знав, що Кулкай планував багато рухатися. Ми готувалися до цього, знали, що це за боєць. Я себе налаштував на те, що повинен буду шукати та знищувати. Моя стратегія полягала в тому, щоб використовувати мій джеб і контролювати дистанцію, тому що у мене була перевага в зрості. Я хотів чинити тиск в потрібний час і вести бій з розумом. Я хочу великих боїв. Я готовий до будь-якого з чемпіонів. Я не відступлю ні від кого", - сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, найгарячіші моменти гри на нашому сайті.

Джерело - WBN.

#Дерев'янченко, #Кулкай, #бокс
Коментарі ()