Мій профіль
Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу
Сьогодні 07:40 20420
Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг
Сьогодні 10:06 782
Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері
Сьогодні 09:45 1406
Донбас став чемпіоном Української хокейної ліги
Вчора 21:02 1224
Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона
Вчора 13:03 2104
Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи
Вчора 11:03 1152
Арсенал переміг Наполі, Айнтрахт у меншості програв Бенфіці. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 08:24 1841
Іспанський політик назвав Зозулю неонацистом
11.04.2019 23:42 2424
Президента Динамо викликали на допит до НАБУ
11.04.2019 18:06 2408 1
Суми позбавлені професіонального статусу
11.04.2019 15:53 1108
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:00 Футбол Манчестер Юнайтед — Вест Гем: де дивитися матч 34 туру АПЛ 168
12:48 Хокей Нешвілл - Даллас: онлайн-трансляція матчу НХЛ 139
12:40 Бокс Беленюк відреагував на перемогу Ломаченка 261
12:20 Футбол Боруссія Д — Майнц: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги 175
12:00 Бокс Дерев'янченко і Кулкай пройшли процедуру зважування 253
11:55 Блог Ломаченко показав свою зламану руку 602
11:40 Футбол Марсель— Нім: онлайн-трансляція матчу 32 туру Ліги 1 238
11:20 Футбол Помер легендарний футболіст Ліверпуля 425
11:00 Футбол Уеска — Барселона: онлайн-трансляція матчу 32 туру Ла-Ліги 174
10:40 Футбол Львів — Олександрія: де дивитися онлайн матчу УПЛ 390
10:20 Бокс Журналістка Top Rank: Ломаченко сказав, що зламав руку під час нокауту 1187
10:06 Бокс Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг 782
10:00 Бокс Кролла вважає Ломаченка феноменом 649
09:59 Футбол Львів - Олександрія: анонс і прогноз матчу УПЛ 305
09:54 Бокс Феноменальний нокаут Ломаченка зсередини рингу 1031
09:45 Блог Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері 1406
09:45 Блог Удар Ломаченка який став фатальним для Кролли 1704
09:40 Футбол Шахтар — Зоря: де дивитися онлайн матчу УПЛ 306
09:36 Футбол Шахтар - Зоря: анонс та прогноз матчу УПЛ 365
09:20 Бокс Ломаченко: Хочу битися з Гарсією 369
09:17 Блог Ломаченко - Кролла: відео бою 1155
09:00 Футбол Маріуполь — Динамо: де дивитися онлайн матчу УПЛ 603
07:40 Бокс Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу 20420
07:29 Бокс Ломаченко - Кролла: боксери ефектно вийшли в ринг 609
07:21 Футбол Маріуполь - Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ 530

Дерев'янченко і Кулкай пройшли процедуру зважування

Сьогодні 12:00 253 0
Дерев'янченко і Кулкай пройшли процедуру зважування

Український боксер Сергій Дерев'янченко та його опонент, німець Джек Кулкай, зважилися перед поєдинком за право стати обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі, яким в даний момент володіє американець Деніел Джейкобс.

   Читайте також: Перемога Ломаченко над Кроллою. Відео бою

В результаті зважування вага Дерев'янченко склала 72,1 кг, що на 100 грамів менше ваги Кулкая - 72,2 кг.

Український боксер на професійному рингу провів 13 боїв, здобувши при цьому 12 перемог, з них 10 нокаутом. Єдиної поразки Сергій зазнав від вже згаданого вище Деніела Джейкобса в жовтні 2018 року.

Джек Кулкай у 28 поєдинках в професіоналах здобув 25 перемог й тричі програв.

Поєдинок між боксерами відбудеться в ніч з 13 на 14 квітня в Міннеаполісі, США. Приблизно початок бою буде о 5.00 за київським часом.

Нагадаємо, після бою Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку хотів би битися з володарем титулу WBC в легкій вазі Майкі Гарсією.

Джерело - Чемпіон.

#Дерев'янченко, #Кулкай, #бокс
Коментарі ()