Дерев'янченко і Кулкай пройшли процедуру зважування

Український боксер Сергій Дерев'янченко та його опонент, німець Джек Кулкай, зважилися перед поєдинком за право стати обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі, яким в даний момент володіє американець Деніел Джейкобс.

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В результаті зважування вага Дерев'янченко склала 72,1 кг, що на 100 грамів менше ваги Кулкая - 72,2 кг.

Український боксер на професійному рингу провів 13 боїв, здобувши при цьому 12 перемог, з них 10 нокаутом. Єдиної поразки Сергій зазнав від вже згаданого вище Деніела Джейкобса в жовтні 2018 року.

Джек Кулкай у 28 поєдинках в професіоналах здобув 25 перемог й тричі програв.

Поєдинок між боксерами відбудеться в ніч з 13 на 14 квітня в Міннеаполісі, США. Приблизно початок бою буде о 5.00 за київським часом.

Нагадаємо, після бою Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку хотів би битися з володарем титулу WBC в легкій вазі Майкі Гарсією.

Джерело - Чемпіон.