Дивитися онлайн бій між Василем Ломаченком та Ентоні Кроллою

Василь Ломаченко - Ентоні Кролла: дивитися онлайн бій.

Дивитися бій Ломаченко - Кролла на телеканалі Інтер. Пряма трансляція - за посиланням.

Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі буде захищати два чемпіонські титули проти британця Ентоні Кролли. Для українця це буде другий захист титулу чемпіона світу WBA, а також вперше захистить титул чемпіона за версією WBO. Цей чемпіонський пояс він виграв в грудні 2018 року, в бою проти Хосе Педраси.

Актуально: Ломаченко - Кролла: пряма трансляція онлайн.

З початку цього року Василь раз у раз тільки "збирав" умовні нагороди і отримував визнання. Різні видання визнавали його найкращим боксером 2018 року, причому незалежно від вагової категорії. І це цілком виправдано, адже Ломаченко провів два успішних бої, в першому з яких (проти Хорхе Лінареса) виграв свій перший чемпіонський титул, а в другому (проти Педраси) вже успішно захистив.

Букмекери не сумніваються, що Ломаченко здатний продовжити успішну серію боїв і знову захистити свій статус одного з найкращих боксерів сучасності. І все це в Лос-Анджелесі, на одній з найвідоміших арен США - Стейплз Центр

Де дивитися бій Ломаченко - Кролла? Пряма трансляція бою відбудеться на телеканалі Інтер. Орієнтовний час початку поєдинку – в суботу, 13 квітня, о 06:00 ранку за київським часом.

Раніше повідомлялося, Ломаченко не вважає Мак-Грегора серйозним суперником.

Нагадаємо, Ломаченку вручили пояс суперчемпіона WBO.

Джерело - Чемпіон.